В России предложили полностью запретить продажу сигарет

В России необходимо запретить производство, импорт и продажу всех видов табачной и никотиносодержащей продукции, заявил NEWS.ru председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и правозащитник Иван Курбаков. По его словам, инициатива также предусматривает запрет курения в общественных местах.

Курение наносит огромный экономический ущерб стране: прямые затраты на лечение заболеваний, вызванных курением, составляют более 600 млрд рублей в год. Поэтому мы предлагаем ввести полный запрет на продажу, изготовление и курение табака и никотиносодержащей продукции на территории Российской Федерации. А также запретить курение в любых общественных местах, включая улицы, парки, транспорт, рестораны и кафе, — сказал Курбаков.

Общественник подчеркнул, что обращение уже направлено председателю правительства России Михаилу Мишустину. По его словам, переходный период для полного запрета продажи табака может составить три года. Как отметил Курбаков, за это время предлагается повысить акцизы, чтобы сделать продукцию менее доступной.

Также необходимо усилить административную и уголовную ответственность за нарушение данного запрета. Чтобы помочь людям избавиться от этой вредной привычки, нужно разработать и внедрить программы поддержки для курильщиков: бесплатные курсы и консультации по отказу от курения, лекарственную терапию для тех, кто хочет бросить курить, информационные кампании о вреде курения и пользе здорового образа жизни, — добавил общественник.

Ранее председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова заявила, что полный запрет на курение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне дома и специально отведенных для этого мест в России не исключен. По ее словам, такое решение с большой вероятностью может быть принято в ближайшие годы.