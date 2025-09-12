Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 07:00

В России предложили полностью запретить продажу сигарет

Общественник Курбаков предложил полностью запретить продажу сигарет в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо запретить производство, импорт и продажу всех видов табачной и никотиносодержащей продукции, заявил NEWS.ru председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и правозащитник Иван Курбаков. По его словам, инициатива также предусматривает запрет курения в общественных местах.

Курение наносит огромный экономический ущерб стране: прямые затраты на лечение заболеваний, вызванных курением, составляют более 600 млрд рублей в год. Поэтому мы предлагаем ввести полный запрет на продажу, изготовление и курение табака и никотиносодержащей продукции на территории Российской Федерации. А также запретить курение в любых общественных местах, включая улицы, парки, транспорт, рестораны и кафе, — сказал Курбаков.

Общественник подчеркнул, что обращение уже направлено председателю правительства России Михаилу Мишустину. По его словам, переходный период для полного запрета продажи табака может составить три года. Как отметил Курбаков, за это время предлагается повысить акцизы, чтобы сделать продукцию менее доступной.

Также необходимо усилить административную и уголовную ответственность за нарушение данного запрета. Чтобы помочь людям избавиться от этой вредной привычки, нужно разработать и внедрить программы поддержки для курильщиков: бесплатные курсы и консультации по отказу от курения, лекарственную терапию для тех, кто хочет бросить курить, информационные кампании о вреде курения и пользе здорового образа жизни, — добавил общественник.

Ранее председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова заявила, что полный запрет на курение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне дома и специально отведенных для этого мест в России не исключен. По ее словам, такое решение с большой вероятностью может быть принято в ближайшие годы.

курение
сигареты
законы
здоровье
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приморске потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников
Психолог раскрыл, какое поведение женщины отпугивает мужчин
План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября
Россиянам рассказали, когда будут следующие длинные выходные
Трамп готовит санкционный удар по Китаю через G7
Юрист раскрыла схему взыскания долгов с тех, у кого ничего нет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 сентября: инфографика
ВСУ обрушили на Россию ночью более 220 беспилотников
Новая глава МИД Великобритании определилась с первой заграничной поездкой
Школьникам раскрыли, сколько времени нужно тратить на домашнее задание
Сжегший российский паспорт певец хотел отправиться на СВО, но не смог
Иванову ужесточили обвинение по второму делу
В Госдуме назвали условия получения ипотеки под 6%
Снится цыганка? Узнайте значение сновидения сейчас
В России предложили полностью запретить продажу сигарет
В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник
Сонник: угон вашей или чужой машины — прямое предупреждение или нет?
Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры
Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците
Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.