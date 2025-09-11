В России заговорили о полном запрете электронных сигарет вне дома

Полный запрет на курение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне дома и специально отведенных для этого мест в России не исключен, такое мнение высказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», такое решение с большой вероятностью может быть принято уже в ближайшие годы.

Лично я считаю, что запрет оправдан с точки зрения охраны здоровья, так как вейпы несут серьезные риски, включая никотиновую зависимость и вред легким, — сказала Епифанова.

Она добавила, что в Нижегородской области уже стартовал пилотный проект запрета электронных сигарет в общественных местах. Целью такой инициативы является защита населения, в первую очередь молодежи, от пагубного воздействия никотиносодержащих устройств.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что ситуация, когда человек угостил сигаретой несовершеннолетнего, грозит штрафом до пяти тыс. рублей. Он пояснил, что незнание возраста просившего не освобождает от ответственности.