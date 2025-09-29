Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах Террористы во время нападения на «Крокус Сити Холл» общались на арабском языке

Террористы во время нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» общались между собой на арабском языке, заявили потерпевшие по уголовному делу в рамках судебного следствия. Также преступники разговаривали по мобильному телефону с неизвестной женщиной, передает ТАСС.

Когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре «Крокуса», они перекинулись парой фраз на арабском языке. После этого свидетельница трагедии услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском, — подчеркнул один из участников процесса.

По его словам, очевидица предположила, что боевики разговаривали с этой женщиной по телефону, поскольку рядом с ними больше никого не было. Как следует из показаний девушки, которой на момент теракта исполнилось 19 лет, она не слышала от боевиков русских слов.

Ранее сообщалось о смерти еще одного из пострадавших при теракте в «Крокусе» — 53-летнего Дмитрия Сараева. Во время стрельбы в концертном зале мужчина получил пулевое ранение в спину. Все это время он проходил тяжелое лечение. В результате теракта общее число погибших достигло 150 человек.