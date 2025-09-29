Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах

Террористы во время нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» общались между собой на арабском языке, заявили потерпевшие по уголовному делу в рамках судебного следствия. Также преступники разговаривали по мобильному телефону с неизвестной женщиной, передает ТАСС.
Когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре «Крокуса», они перекинулись парой фраз на арабском языке. После этого свидетельница трагедии услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском, — подчеркнул один из участников процесса.
По его словам, очевидица предположила, что боевики разговаривали с этой женщиной по телефону, поскольку рядом с ними больше никого не было. Как следует из показаний девушки, которой на момент теракта исполнилось 19 лет, она не слышала от боевиков русских слов.
Ранее сообщалось о смерти еще одного из пострадавших при теракте в «Крокусе» — 53-летнего Дмитрия Сараева. Во время стрельбы в концертном зале мужчина получил пулевое ранение в спину. Все это время он проходил тяжелое лечение. В результате теракта общее число погибших достигло 150 человек.