29 сентября 2025 в 08:08

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких

Вера, Надежда, Любовь и мать их София — открытки, картинки бесплатно Вера, Надежда, Любовь и мать их София — открытки, картинки бесплатно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

30 сентября православный мир справляет День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Праздник служит напоминанием о подвиге святых мучениц, претерпевших за веру в Христа. Это произошло во II веке, когда в Италии вовсю бушевали гонения на христиан. Одинокая София и ее юные дочери открыто исповедовали христианство, за что все они были схвачены и подвергнуты пыткам, а позже казнены. Мученицы и по сей день служат примером духовной стойкости. В народе же праздник 30 сентября известен как «бабьи именины»: это православный Женский день. Пожелайте близким всех благ, отправив бесплатные открытки на День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии из нашей подборки.

Открытки на День Веры, Надежды, Любови

Открытки на День Веры, Надежды, Любови Открытки на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинки-открытки на День Веры, Надежды, Любови Картинки-открытки на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Онлайн-открытки на День Веры, Надежды, Любови Онлайн-открытки на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная открытка на День Веры, Надежды, Любови Бесплатная открытка на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с Днем Веры, Надежды, Любови Открытка с Днем Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови Поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на День Веры, Надежды, Любови бесплатно Открытка на День Веры, Надежды, Любови бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с поздравлением на День Веры, Надежды, Любови Открытка с поздравлением на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на День Веры, Надежды, Любови 30 сентября Открытка на День Веры, Надежды, Любови 30 сентября Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с Днем Веры, Надежды, Любови 30 сентября Открытка с Днем Веры, Надежды, Любови 30 сентября Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки на 30 сентября — День Веры, Надежды, Любови

Открытка с Днем Веры, Надежды, Любови онлайн Открытка с Днем Веры, Надежды, Любови онлайн Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови Поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка для близких на День Веры, Надежды, Любови Открытка для близких на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с пожеланиями на День Веры, Надежды, Любови Открытка с пожеланиями на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление на праздник Веры, Надежды, Любови Поздравление на праздник Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть светлый праздник вдохновит на благие дела! Обязательно отправьте близким открытку на День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

