День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких

30 сентября православный мир справляет День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Праздник служит напоминанием о подвиге святых мучениц, претерпевших за веру в Христа. Это произошло во II веке, когда в Италии вовсю бушевали гонения на христиан. Одинокая София и ее юные дочери открыто исповедовали христианство, за что все они были схвачены и подвергнуты пыткам, а позже казнены. Мученицы и по сей день служат примером духовной стойкости. В народе же праздник 30 сентября известен как «бабьи именины»: это православный Женский день. Пожелайте близким всех благ, отправив бесплатные открытки на День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии из нашей подборки.

Открытки на День Веры, Надежды, Любови

Открытки на День Веры, Надежды, Любови Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Открытки на 30 сентября — День Веры, Надежды, Любови

Пусть светлый праздник вдохновит на благие дела! Обязательно отправьте близким открытку на День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.