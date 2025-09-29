Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 07:51

Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве

Песков: РФ ответит на сбитие объектов в ее пространстве как суверенная страна

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия является суверенным государством, напомнил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, как Москва отреагирует, если кто-то начнет сбивать объекты в ее воздушном пространстве, передает РИА Новости.

Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?сказал Песков.

Ранее он заявил, что все понимают, какая реакция будет у России в случае попытки Вооруженных сил Украины атаковать Кремль. Песков подчеркнул, что «об этом лучше даже не говорить».

Представитель Кремля также высказался о возможном возобновлении переговоров между Россией и Украиной. Песков признал отсутствие каких-либо сигналов со стороны киевского руководства. По его мнению, Украина не идет к диалогу, чтобы доказать Западу, что может воевать и дальше.

Что касается ситуации в международном поле, как считает Песков, сегодня мир находится в режиме турбулентности, который необходим для перехода к новому порядку. Он назвал происходящее «идеальным штормом».

Кремль
Дмитрий Песков
Россия
ПВО
ракеты
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.