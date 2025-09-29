Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве

Россия является суверенным государством, напомнил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, как Москва отреагирует, если кто-то начнет сбивать объекты в ее воздушном пространстве, передает РИА Новости.

Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим? — сказал Песков.

Ранее он заявил, что все понимают, какая реакция будет у России в случае попытки Вооруженных сил Украины атаковать Кремль. Песков подчеркнул, что «об этом лучше даже не говорить».

Представитель Кремля также высказался о возможном возобновлении переговоров между Россией и Украиной. Песков признал отсутствие каких-либо сигналов со стороны киевского руководства. По его мнению, Украина не идет к диалогу, чтобы доказать Западу, что может воевать и дальше.

Что касается ситуации в международном поле, как считает Песков, сегодня мир находится в режиме турбулентности, который необходим для перехода к новому порядку. Он назвал происходящее «идеальным штормом».