В Госдуме рассказали о новых обязательствах для микрофинансовых организаций

Микрофинансовые организации будут обязаны проверять долги заемщиков по всем бюро кредитных историй, чтобы ограничить чрезмерные переплаты и защитить граждан от долговых ловушек, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, законопроект, принятый в первом чтении, серьезно меняет правила работы с короткими кредитами и вводит так называемый период охлаждения.

ГД приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила для МФО и коротких кредитов. Документ направлен на то, чтобы ограничить чрезмерные переплаты и защитить людей от долговых ловушек, когда новый заем оформляется, чтобы погасить предыдущий. Теперь МФО запрещается заключать новые договоры с полной стоимостью кредита выше 100% раньше, чем через четыре дня после того, как человек полностью расплатился по старому «дорогому» займу. Это и есть так называемый период охлаждения — время, чтобы человек не влезал в новый кредит сразу после закрытия старого. Кроме того, МФО будут должны проверять информацию обо всех обязательствах заемщика сразу во всех бюро кредитных историй, — пояснил Говырин.

Он добавил, что законопроект затрагивает и сферу бизнес-займов, увеличивая потолок суммы микрокредита для малого и среднего бизнеса с пяти до 15 млн рублей. По словам депутата, изменения коснутся и кредитных историй, в которые теперь будут записывать не только дату и сумму, но и показатель ПСК.

Законопроект затрагивает не только потребительские, но и бизнес-займы. Для МСП увеличен потолок суммы микрозайма с пяти до 15 млн рублей. Это позволит компаниям получать больше средств через МФО, не обращаясь к банкам, где процедура строже и занимает больше времени. Еще одно изменение касается самих кредитных историй. Теперь в них будут записывать не только дату и сумму, но и показатель ПСК, дату фактического прекращения обязательства и дату последнего обновления данных. Это создаст более полную картину кредитной активности человека или компании и снизит риск ошибок при проверке заемщиков, — резюмировал Говырин.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Центробанк запретит банкам и МФО выдавать кредиты по СМС и заставит проверять заемщика на платежеспособность. По его словам, это позволит сократить закредитованность населения. Он добавил, что на сегодня просрочка по потребительским займам в России превышает 1 трлн рублей.