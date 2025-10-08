Кабачково-яичная лепешка с начинкой: сытный завтрак за считаные минуты

Кабачково-яичная лепешка с сырно-томатной начинкой — это идеальный сытный завтрак, который готовится за считаные минуты и сочетает легкость овощей с питательностью яиц.

Рецепт: натрите 1 средний кабачок (300 г), отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. муки, солью и перцем. Вылейте половину теста на разогретую сковороду с маслом, обжарьте 2 минуты. Переверните, на готовую сторону выложите тонкие дольки помидора и 50 г тертого сыра, жарьте еще 2 минуты, затем сложите лепешку пополам, чтобы начинка оказалась внутри. Готовьте еще 2 минуты под крышкой.

Вкус получается нежным и контрастным: сочная кабачковая основа с хрустящей корочкой сочетается с тающим сыром и кислинкой помидора, а яйца связывают все компоненты в единую композицию.

Лепешка хороша как горячей, так и теплой. Этот рецепт легко дополнить зеленью, ветчиной или грибами. Приготовьте такую лепешку — и вы получите питательный завтрак, который зарядит энергией на весь день!

