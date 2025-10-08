Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:46

Кабачково-яичная лепешка с начинкой: сытный завтрак за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачково-яичная лепешка с сырно-томатной начинкой — это идеальный сытный завтрак, который готовится за считаные минуты и сочетает легкость овощей с питательностью яиц.

Рецепт: натрите 1 средний кабачок (300 г), отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. муки, солью и перцем. Вылейте половину теста на разогретую сковороду с маслом, обжарьте 2 минуты. Переверните, на готовую сторону выложите тонкие дольки помидора и 50 г тертого сыра, жарьте еще 2 минуты, затем сложите лепешку пополам, чтобы начинка оказалась внутри. Готовьте еще 2 минуты под крышкой.

Вкус получается нежным и контрастным: сочная кабачковая основа с хрустящей корочкой сочетается с тающим сыром и кислинкой помидора, а яйца связывают все компоненты в единую композицию.

Лепешка хороша как горячей, так и теплой. Этот рецепт легко дополнить зеленью, ветчиной или грибами. Приготовьте такую лепешку — и вы получите питательный завтрак, который зарядит энергией на весь день!

Ранее стало известно, как приготовить картофельные лепешки на сковороде: превосходят драники по сочности и хрусту.

Читайте также
Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь
Общество
Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь
Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак
Общество
Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак
Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки: удмуртский рецепт
Общество
Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки: удмуртский рецепт
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество
Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
кабачки
яйца
рецепты
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.