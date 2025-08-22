Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Завтрак за 5 минут — и никакого чувства голода до обеда: быстрый овсяноблин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсяноблин — это нежный блинчик с хрустящей корочкой, где сладость овсянки сочетается с яичной пышностью. Это идеальный, быстрый, полезный завтрак всего за 5 минут, с ним никакого чувства голода до обеда!

Для приготовления смешайте 4 ст. л. овсяных хлопьев, 1 яйцо, 2 ст. л. молока, щепотку соли и сахара (можно заменить медом). Дайте постоять 2 минуты — хлопья разбухнут. Вылейте тесто на горячую антипригарную сковороду без масла, жарьте 2 минуты на среднем огне, переверните. Все быстро и просто.

Готовый блинчик можно начинить творогом, бананом или авокадо — он станет еще полезнее. Овсяноблин нормализует пищеварение, дает долгое чувство сытости и подходит даже для диетического питания.

Калорийность базового рецепта — всего 220 ккал на всю порцию (с добавками до 300 ккал), при этом он богат клетчаткой (4 г на порцию) и белком (12 г).

Ранее стало известно, как приготовить сырно-кабачковые оладьи: белковая вкуснятина для ПП-завтрака или ужина.

