Завтрак на 200 ккал, который дарит энергию на полдня: овсяноблин с начинкой

Овсяноблин с творожной начинкой — это идеальный ПП-завтрак, который сочетает пользу, сытность и божественный вкус. Блюдо содержит 200 ккал, но дарит энергию на полдня благодаря углеводам из овсянки и белку из творога.

Для приготовления смешайте 4 ст. л. овсяных хлопьев, 3 ст. л. кефира, 1 яйцо и щепотку соли. Вылейте тесто на антипригарную сковороду, жарьте под крышкой 3-4 минуты с каждой стороны. Для начинки разомните вилкой 50 г творога с половиной банана и ванилью. Готовый блин намажьте начинкой, сверните рулетом.

Овсяноблин нормализует пищеварение, снижает тягу к сладкому и укрепляет мышцы — идеально для спортсменов, детей и всех, кто следит за фигурой без ущерба для вкуса. Его вкус — это нежность кефирного теста с хрустящей корочкой, сливочная сладость творожного крема и карамельные нотки банана.

