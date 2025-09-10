Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 06:34

Завтрак на 200 ккал, который дарит энергию на полдня: овсяноблин с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсяноблин с творожной начинкой — это идеальный ПП-завтрак, который сочетает пользу, сытность и божественный вкус. Блюдо содержит 200 ккал, но дарит энергию на полдня благодаря углеводам из овсянки и белку из творога.

Для приготовления смешайте 4 ст. л. овсяных хлопьев, 3 ст. л. кефира, 1 яйцо и щепотку соли. Вылейте тесто на антипригарную сковороду, жарьте под крышкой 3-4 минуты с каждой стороны. Для начинки разомните вилкой 50 г творога с половиной банана и ванилью. Готовый блин намажьте начинкой, сверните рулетом.

Овсяноблин нормализует пищеварение, снижает тягу к сладкому и укрепляет мышцы — идеально для спортсменов, детей и всех, кто следит за фигурой без ущерба для вкуса. Его вкус — это нежность кефирного теста с хрустящей корочкой, сливочная сладость творожного крема и карамельные нотки банана.

Ранее стало известно, как приготовить сырные бейглы: ради них дети с радостью встают по утрам.

овсяноблин
рецепты
завтраки
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
