06 октября 2025 в 10:50

Воздушные мини-шарлотки: эта фишка с карамелью преображает классический рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-шарлотки с карамельными яблоками представляют собой изысканный вариант классического десерта в порционном исполнении. Это блюдо отличается нежным бисквитным тестом и сочной начинкой из яблок с карамельными нотками. Индивидуальная подача делает десерт удобным для сервировки и порционного контроля.

Для приготовления потребуется: для начинки — 700 г яблок, 80 г сахара, 1 ч. л. корицы, сок половины лимона; для теста — 2 яйца, 80 г сахара, 200 мл молока, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, щепотка соли. Яблоки очищают от кожуры, нарезают кубиками и карамелизуют с сахаром и корицей. Для теста взбивают яйца с сахаром, добавляют молоко, затем просеянную муку с разрыхлителем. В силиконовые формы выкладывают яблочную начинку и заливают тестом. Выпекают при 170 градусах 20–25 минут. Секрет успеха заключается в предварительной карамелизации яблок — это придает начинке насыщенный вкус и предотвращает выделение излишней влаги. Подают остывшими с шариком мороженого.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

