SHOT сообщил, что в центре Ростова-на-Дону начался пожар из-за атаки БПЛА

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками, местные жители слышали минимум три громких звука взрывов. Министерство обороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

SHOT уточнил, что после одного взрыва в центре города начался пожар. Незадолго до этого, как уточняется в материале, в Ростовской области была объявлена угроза атаки БПЛА.

Ранее стало известно, что более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. До этого в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор Ленинградской области также предупреждал о понижении скорости мобильного интернета в области.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

В свою очередь пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах минувшей ночью. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской и других областях.