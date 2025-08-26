День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 22:35

Закон о тишине в Приморском крае: правила и наказания

Жителям и гостям Приморского края важно знать, что в регионе действует специальный нормативный акт, регулирующий вопросы соблюдения тишины. Он определяет временные рамки, когда запрещены громкие звуки, и устанавливает административную ответственность за их нарушение. Закон о тишине в Приморском крае направлен на защиту права граждан на спокойный отдых, снижение уровня бытового шума и создание комфортных условий проживания в населенных пунктах региона.

Данный документ обязателен к соблюдению на территории всего края, включая Владивосток, Уссурийск, Находку и другие города. Он распространяется как на жителей многоквартирных домов, так и на владельцев частных коттеджей, а также регулирует порядок проведения ремонтных и строительных работ.

Тихие часы в будни, выходные и праздники

Согласно действующему законодательству, закон о тишине в Приморье устанавливает четкие ограничения по времени.

  • Будние дни (понедельник — пятница):
    • запрещено шуметь с 22:00 до 7:00;
    • отдельный дневной тихий час действует с 13:00 до 15:00.
  • Выходные и нерабочие праздничные дни:
    • ограничения более строгие — с 23:00 до 10:00;
    • сохраняется дневной перерыв с 13:00 до 15:00.

Такие правила введены для того, чтобы жители региона могли отдыхать как ночью, так и днем. Особенно важны дневные часы тишины для семей с маленькими детьми, пожилых людей и пациентов медицинских учреждений.

Тихие часы распространяются не только на жилые дома, но и на придомовые территории, образовательные и медицинские учреждения, а также на территории садовых и дачных объединений.

Можно ли сверлить и делать ремонт днем?

Многих волнует вопрос: можно ли проводить ремонтные работы в дневное время. Закон не запрещает использование строительных инструментов и проведение переустройств, но накладывает временные ограничения.

  • В будние дни ремонт допускается с 9:00 до 21:00, за исключением перерыва с 13:00 до 15:00.
  • В выходные и праздничные дни разрешается работать с 10:00 до 21:00, также с обязательным перерывом в тихий час.

Под запрет попадает:

  • использование перфораторов, дрелей и другой шумной техники в ночное время;
  • земляные и строительные работы с применением механических средств за пределами разрешенного графика;
  • громкое включение музыки и использование звукоусилительной аппаратуры.

Таким образом, если хозяин квартиры решит сверлить стены в 8 утра или поздно вечером, то его действия будут квалифицированы как нарушение.

Куда обращаться, если соседи нарушают покой?

Нарушения тишины встречаются нередко: громкие вечеринки, работающий телевизор на максимальной громкости, постоянные ремонтные работы. В таких случаях у жителей Приморья есть несколько способов защиты своих прав.

  1. Попробовать решить вопрос мирно. Иногда соседи просто не осознают, что мешают другим.
  2. Вызвать полицию. Сотрудники приедут по вызову, зафиксируют факт нарушения и составят протокол.
  3. Обратиться в управляющую компанию. Особенно актуально, если шум исходит от общедомового оборудования или арендаторов.
  4. Жалоба в Роспотребнадзор. Организация проводит замеры уровня шума и может привлечь нарушителя к ответственности.
  5. Судебное разбирательство. При систематическом нарушении тишины можно требовать компенсацию морального вреда.

Для фиксации нарушений рекомендуется вести аудио- и видеозаписи, а также собирать показания свидетелей.

Штрафы и наказания

Законодательство региона устанавливает административную ответственность за нарушение тишины. Размер штрафов зависит от статуса нарушителя и количества правонарушений.

  • Граждане: от 1000 до 3000 рублей за первое нарушение; при повторном — от 4000 до 5000 рублей.
  • Должностные лица: от 5000 до 10 000 рублей; повторно — до 30 000 рублей.
  • Юридические лица: от 15 000 до 30 000 рублей; повторное нарушение обойдется от 60 000 до 100 000 рублей.

Если шумные работы ведутся строительными компаниями, суммы штрафов могут быть еще выше — до 150 000 рублей.

Чем отличаются правила в Приморье от других регионов?

Каждый субъект РФ имеет собственный закон о тишине. Федеральное законодательство задает лишь общие рамки, согласно которым нельзя шуметь ночью (обычно с 23:00 до 7:00). Однако регионы могут дополнять и ужесточать правила.

Закон о тишине в Приморском крае отличается наличием дневных тихих часов и более строгими требованиями в выходные. Для сравнения:

  • в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00, а также с 13:00 до 15:00;
  • в Санкт-Петербурге ограничения действуют с 22:00 до 8:00, но дневного перерыва нет;
  • в Воронеже закон также вводит дневной запрет на шум, но его продолжительность отличается.

Таким образом, закон о тишине в Приморье считается одним из самых строгих в стране, особенно в части выходных дней.

Советы, как избежать штрафов

Чтобы не попасть под санкции и сохранить хорошие отношения с соседями, стоит соблюдать простые рекомендации:

  • планировать ремонтные работы заранее и выполнять их только в разрешенное время;
  • уведомлять соседей о предстоящем ремонте, особенно если он будет долгим и шумным;
  • не включать громкую музыку и телевизор в ночные часы;
  • при проведении праздников соблюдать разумные ограничения — не включать аппаратуру на максимум и завершать мероприятия до наступления тихих часов;
  • помнить, что использование пиротехники во дворах многоквартирных домов в ночное время категорически запрещено.

Итог

Закон о тишине в Приморском крае — это важный документ, регулирующий жизнь всех жителей региона. Он устанавливает тихие часы в будни, выходные и праздники, определяет правила для проведения ремонта и мероприятий, а также вводит серьезные штрафы за нарушения.

Соблюдая данные правила, можно не только избежать административной ответственности, но и сделать жизнь в городах и поселках края более комфортной и спокойной.

