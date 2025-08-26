Закон о тишине в Приморском крае: правила и наказания

Жителям и гостям Приморского края важно знать, что в регионе действует специальный нормативный акт, регулирующий вопросы соблюдения тишины. Он определяет временные рамки, когда запрещены громкие звуки, и устанавливает административную ответственность за их нарушение. Закон о тишине в Приморском крае направлен на защиту права граждан на спокойный отдых, снижение уровня бытового шума и создание комфортных условий проживания в населенных пунктах региона.

Данный документ обязателен к соблюдению на территории всего края, включая Владивосток, Уссурийск, Находку и другие города. Он распространяется как на жителей многоквартирных домов, так и на владельцев частных коттеджей, а также регулирует порядок проведения ремонтных и строительных работ.

Тихие часы в будни, выходные и праздники

Согласно действующему законодательству, закон о тишине в Приморье устанавливает четкие ограничения по времени.

Будние дни (понедельник — пятница):

запрещено шуметь с 22:00 до 7:00;



отдельный дневной тихий час действует с 13:00 до 15:00.

Выходные и нерабочие праздничные дни:

ограничения более строгие — с 23:00 до 10:00;



сохраняется дневной перерыв с 13:00 до 15:00.

Такие правила введены для того, чтобы жители региона могли отдыхать как ночью, так и днем. Особенно важны дневные часы тишины для семей с маленькими детьми, пожилых людей и пациентов медицинских учреждений.

Тихие часы распространяются не только на жилые дома, но и на придомовые территории, образовательные и медицинские учреждения, а также на территории садовых и дачных объединений.

Можно ли сверлить и делать ремонт днем?

Многих волнует вопрос: можно ли проводить ремонтные работы в дневное время. Закон не запрещает использование строительных инструментов и проведение переустройств, но накладывает временные ограничения.

В будние дни ремонт допускается с 9:00 до 21:00, за исключением перерыва с 13:00 до 15:00.

В выходные и праздничные дни разрешается работать с 10:00 до 21:00, также с обязательным перерывом в тихий час.

Под запрет попадает:

использование перфораторов, дрелей и другой шумной техники в ночное время;

земляные и строительные работы с применением механических средств за пределами разрешенного графика;

громкое включение музыки и использование звукоусилительной аппаратуры.

Таким образом, если хозяин квартиры решит сверлить стены в 8 утра или поздно вечером, то его действия будут квалифицированы как нарушение.

Куда обращаться, если соседи нарушают покой?

Нарушения тишины встречаются нередко: громкие вечеринки, работающий телевизор на максимальной громкости, постоянные ремонтные работы. В таких случаях у жителей Приморья есть несколько способов защиты своих прав.

Попробовать решить вопрос мирно. Иногда соседи просто не осознают, что мешают другим. Вызвать полицию. Сотрудники приедут по вызову, зафиксируют факт нарушения и составят протокол. Обратиться в управляющую компанию. Особенно актуально, если шум исходит от общедомового оборудования или арендаторов. Жалоба в Роспотребнадзор. Организация проводит замеры уровня шума и может привлечь нарушителя к ответственности. Судебное разбирательство. При систематическом нарушении тишины можно требовать компенсацию морального вреда.

Для фиксации нарушений рекомендуется вести аудио- и видеозаписи, а также собирать показания свидетелей.

Штрафы и наказания

Законодательство региона устанавливает административную ответственность за нарушение тишины. Размер штрафов зависит от статуса нарушителя и количества правонарушений.

Граждане: от 1000 до 3000 рублей за первое нарушение; при повторном — от 4000 до 5000 рублей.

Должностные лица: от 5000 до 10 000 рублей; повторно — до 30 000 рублей.

Юридические лица: от 15 000 до 30 000 рублей; повторное нарушение обойдется от 60 000 до 100 000 рублей.

Если шумные работы ведутся строительными компаниями, суммы штрафов могут быть еще выше — до 150 000 рублей.

Чем отличаются правила в Приморье от других регионов?

Каждый субъект РФ имеет собственный закон о тишине. Федеральное законодательство задает лишь общие рамки, согласно которым нельзя шуметь ночью (обычно с 23:00 до 7:00). Однако регионы могут дополнять и ужесточать правила.

Закон о тишине в Приморском крае отличается наличием дневных тихих часов и более строгими требованиями в выходные. Для сравнения:

в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00, а также с 13:00 до 15:00;

в Санкт-Петербурге ограничения действуют с 22:00 до 8:00, но дневного перерыва нет;

в Воронеже закон также вводит дневной запрет на шум, но его продолжительность отличается.

Таким образом, закон о тишине в Приморье считается одним из самых строгих в стране, особенно в части выходных дней.

Советы, как избежать штрафов

Чтобы не попасть под санкции и сохранить хорошие отношения с соседями, стоит соблюдать простые рекомендации:

планировать ремонтные работы заранее и выполнять их только в разрешенное время;

уведомлять соседей о предстоящем ремонте, особенно если он будет долгим и шумным;

не включать громкую музыку и телевизор в ночные часы;

при проведении праздников соблюдать разумные ограничения — не включать аппаратуру на максимум и завершать мероприятия до наступления тихих часов;

помнить, что использование пиротехники во дворах многоквартирных домов в ночное время категорически запрещено.

Итог

Закон о тишине в Приморском крае — это важный документ, регулирующий жизнь всех жителей региона. Он устанавливает тихие часы в будни, выходные и праздники, определяет правила для проведения ремонта и мероприятий, а также вводит серьезные штрафы за нарушения.

Соблюдая данные правила, можно не только избежать административной ответственности, но и сделать жизнь в городах и поселках края более комфортной и спокойной.