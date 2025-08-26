Королевское ткемали по-мегрельски с гранатом

Для создания этого соуса вам потребуется спелая алыча и мягкая хурма сорта «королек». Пропустите через мясорубку килограмм очищенной алычи и двести граммов мякоти хурмы без кожицы. Полученную фруктовую основу уваривайте в медном тазу на очень медленном огне, чтобы сохранить аромат. Отдельно в ступке растолките пучок фиолетового базилика, семена фенхеля и щепотку сушеной мяты. За пятнадцать минут до готовности введите пряную пасту в соус, добавьте мед по вкусу и томите до загустения. Горячий соус разливайте по небольшим банкам и укутайте. Это ткемали поразит вас бархатистой текстурой и богатым послевкусием.

