Пирог с садовыми сливами! Обалденно вкусно — подаем с шариком мороженого!

Если вы ищете рецепт невероятно простого, но безумно вкусного десерта, который готовится почти без усилий, этот сливовый пирог станет вашим спасением! Он сочетает в себе сочную сладость слив, нежность заливного теста и хрустящую корочку. Идеальный вариант для тех случаев, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать.

Возьмите 500 граммов спелых слив, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите сливы срезом вверх в форму для запекания, слегка смазанную сливочным маслом. Для теста взбейте 3 яйца с 150 граммами сахара до пышной светлой массы. Добавьте 200 граммов сметаны, щепотку ванилина и постепенно введите 150 граммов муки, перемешивая до однородности.

Залейте сливы тестом, стараясь распределить его равномерно. Посыпьте сверху 1 столовой ложкой сахара с щепоткой корицы — это создаст хрустящую карамельную корочку. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Дайте пирогу немного остыть в форме — это поможет ему лучше держать форму при нарезке. Подавайте теплым или холодным, с шариком мороженого или ложкой взбитых сливок. Нежный, воздушный и с идеальным балансом сладости и кислинки — этот пирог станет вашим любимым летним десертом!

