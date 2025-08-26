Безуглая двумя словами раскрыла ложь ВСУ о Запорожском Депутат Безуглая: заявление ВСУ о Запорожском не соответствует действительности

Заявление Генштаба ВСУ о якобы удержании под контролем села Запорожского является ложью, сказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она двумя словами в Telegram-канале опровергла сообщения украинских военных.

Генштаб — вруны, — подчеркнула Безуглая.

Ранее проект DeepState на основе информации из открытых данных сообщил об освобождении от ВСУ Запорожского в Днепропетровской области. Населенный пункт располагается на стыке границ региона с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Кроме того, отмечается продвижение Вооруженных сил РФ в районе Шевченко. В Минобороны России также подтвердили освобождение села.

Ухудшились позиции ВСУ и в городе Купянске Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения вышли на северную окраину населенного пункта, достигнув парка имени Комсомола. По его словам, украинской стороне необходима перегруппировка сил, однако соответствующих решений от командования ВСУ не получали. В Минобороны России не комментировали данную информацию.