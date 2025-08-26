Творожный пирог со сливами за 5 минут подготовки: смешал, и в духовку

Творожный пирог со сливами за 5 минут подготовки: смешал, и в духовку

Творожный пирог со сливами — это нежное, сочное и в меру сладкое лакомство, которое покорит вас с первой пробы. Творог делает пирог воздушным и влажным, а сливы добавляют приятную кислинку и яркий фруктовый вкус.

На подготовку теста и начинки вы потратите 5 минут. Все, что от вас нужно — смешать ингредиенты и отправить пирог в духовку.

Рецепт: смешайте 200 г творога, 2 яйца, 100 г сахара и 100 г сметаны до однородности. Добавьте 200 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя, замесите тесто. Выложите его в форму, сверху разложите половинки слив (10-12 шт.), слегка вдавливая их в тесто. Посыпьте 1 ст. л. сахара и щепоткой корицы по желанию. Выпекайте 35-40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте пирог теплым или холодным — он одинаково хорош в любом виде! Этот простой, но очень вкусный десерт станет любимым в вашей семье, даря наслаждение нежной текстурой и гармоничным сочетанием творога и слив.

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог-улитку из лаваша вместо теста.