Кабачковые кексы с колбасой и зеленью! Быстрая закуска со вкусом пиццы! Они покорят вас своей мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Они идеально поднимаются при выпечке, образуя золотистую корочку и оставаясь сочными внутри. Прекрасный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина — вкусно и горячими, и холодными!

Ингредиенты

Кабачки — 700 г

Колбаса или ветчина — 150 г

Яйцо — 4 шт Мука— 140 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Лук зеленый — 3-4 стебля

Зелень петрушки — 10 г

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 20-30 минут для выделения сока, затем тщательно отожмите жидкость. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук и петрушку мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске с отжатыми кабачками взбейте яйца до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до получения густого теста. Введите в тесто колбасу, зелень, чеснок, приправьте солью и перцем по вкусу, аккуратно перемешайте. Разложите тесто по формам для кексов, заполняя их на две трети объема. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20-45 минут (в зависимости от размера форм) до золотистой корочки и сухой лучинки. Выключите духовку и оставьте кексы там еще на 10 минут, затем достаньте и дайте немного остыть. Подавайте теплыми со сметаной или вашим любимым соусом.

