21 августа 2025 в 07:00

Драники «А-ля пицца» — хрустящие и сырные! Вкусная бомба за 20 минут

Драники «А-ля пицца» — хрустящие и сырные! Вкусная бомба за 20 минут! Хрустящая картошка, сочный фарш, расплавленный сыр и ароматные помидоры — идеальный вариант для сытного завтрака или обеда.

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт. (крупные)
  • Лук — 1 шт.
  • Фарш — 200 г
  • Помидоры — 1–2 шт. (мелко нарезанные)
  • Твёрдый сыр — 100 г (тёртый)
  • Яйца — 2 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец — 1 ч. л.
  • Масло — для жарки

Приготовление

  1. Картофель и лук натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок. Добавьте фарш, яйца, нарезанные помидоры, сыр, петрушку, соль и перец.
  2. Тщательно перемешайте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Совет: подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом!

Ранее мы готовили хрустящие драники с ветчиной и сыром! Золотистые и с тягучим сыром.

картошка
картофель
драники
простой рецепт
пицца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
