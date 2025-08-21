Драники «А-ля пицца» — хрустящие и сырные! Вкусная бомба за 20 минут! Хрустящая картошка, сочный фарш, расплавленный сыр и ароматные помидоры — идеальный вариант для сытного завтрака или обеда.
Ингредиенты
- Картофель — 3 шт. (крупные)
- Лук — 1 шт.
- Фарш — 200 г
- Помидоры — 1–2 шт. (мелко нарезанные)
- Твёрдый сыр — 100 г (тёртый)
- Яйца — 2 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Соль — по вкусу
- Перец — 1 ч. л.
- Масло — для жарки
Приготовление
- Картофель и лук натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок. Добавьте фарш, яйца, нарезанные помидоры, сыр, петрушку, соль и перец.
- Тщательно перемешайте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Совет: подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом!
Ранее мы готовили хрустящие драники с ветчиной и сыром! Золотистые и с тягучим сыром.