Драники «А-ля пицца» — хрустящие и сырные! Вкусная бомба за 20 минут! Хрустящая картошка, сочный фарш, расплавленный сыр и ароматные помидоры — идеальный вариант для сытного завтрака или обеда.

Ингредиенты

Картофель — 3 шт. (крупные)

Лук — 1 шт.

Фарш — 200 г

Помидоры — 1–2 шт. (мелко нарезанные)

Твёрдый сыр — 100 г (тёртый)

Яйца — 2 шт.

Петрушка — 1 пучок

Соль — по вкусу

Перец — 1 ч. л.

Масло — для жарки

Приготовление

Картофель и лук натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок. Добавьте фарш, яйца, нарезанные помидоры, сыр, петрушку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Совет: подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом!

