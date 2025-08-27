Хоть на завтрак, хоть на праздничный стол! Рулеты из лаваша с курицей

Хоть на завтрак, хоть на праздничный стол! Рулеты из лаваша с курицей и грибами — идеальное решение для сытного перекуса или легкого ужина. Хрустящая золотистая корочка, нежная начинка и расплавленный сыр создают восхитительную гармонию вкусов. Простое в приготовлении блюдо, которое всегда получается безупречно!

Ингредиенты

Лаваш армянский — 2 шт

Филе куриное отварное — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт

Сыр Моцарелла — 150 г

Сметана — 100 г

Зелень укропа и петрушки — пучок

Масло растительное — для жарки

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками, грибы тонкими пластинками. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до готовности. Куриное филе нарежьте мелким кубиком или разберите на волокна. Смешайте курицу с остывшими грибами, добавьте мелко рубленную зелень, соль и перец по вкусу. Лаваш разрежьте на полосы шириной 15-20 см. Каждую полосу смажьте тонким слоем сметаны, выложите начинку и посыпьте тертой моцареллой. Плотно сверните рулетики и выложите швом вниз на противень. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежими овощами или вашим любимым соусом.

