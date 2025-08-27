Хоть на завтрак, хоть на праздничный стол! Рулеты из лаваша с курицей и грибами — идеальное решение для сытного перекуса или легкого ужина. Хрустящая золотистая корочка, нежная начинка и расплавленный сыр создают восхитительную гармонию вкусов. Простое в приготовлении блюдо, которое всегда получается безупречно!
Ингредиенты
- Лаваш армянский — 2 шт
- Филе куриное отварное — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Сыр Моцарелла — 150 г
- Сметана — 100 г
- Зелень укропа и петрушки — пучок
- Масло растительное — для жарки
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте мелкими кубиками, грибы тонкими пластинками. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до готовности. Куриное филе нарежьте мелким кубиком или разберите на волокна. Смешайте курицу с остывшими грибами, добавьте мелко рубленную зелень, соль и перец по вкусу. Лаваш разрежьте на полосы шириной 15-20 см.
- Каждую полосу смажьте тонким слоем сметаны, выложите начинку и посыпьте тертой моцареллой. Плотно сверните рулетики и выложите швом вниз на противень. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежими овощами или вашим любимым соусом.
Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.