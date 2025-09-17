Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:00

Одна курица и одна голяшка: готовим нежирный холодец по простому рецепту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одна курица и одна голяшка: готовим нежирный холодец по простому рецепту! Нежный, ароматный и очень полезный холодец, который станет любимым блюдом всей семьи! Идеальная альтернатива традиционному варианту — менее жирный, но такой же насыщенный и вкусный. Отлично подходит для диетического питания и укрепления организма!

Ингредиенты

  • Курица (целая) — 1,2–1,5 кг
  • Часть телячьей ножки или голяшка — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лавровый лист — 2–4 шт.
  • Перец чёрный горошком — 8–10 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу и телячью ножку тщательно промойте под холодной водой. Курицу разделите на 4 крупные части. Сложите мясо в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она лишь покрывала содержимое. Поставьте на средний огонь. Как только на поверхности начнет образовываться пена, аккуратно снимите её шумовкой. После закипания убавьте огонь до минимума. Добавьте в бульон целую очищенную морковь и целую очищенную луковицу. Посолите по вкусу. Варите на очень медленном огне под крышкой 3–4 часа, не допуская сильного кипения — бульон должен томиться.
  2. За 30 минут до готовности добавьте перец горошком, за 10 минут — лавровый лист. Снимите кастрюлю с огня. Достаньте из бульона всё мясо и овощи. Бульон тщательно процедите через мелкое сито или марлю. Отделите мясо от костей и мелко нарежьте или порвите руками. Смешайте мясо с измельчённым чесноком и молотым перцем. Разложите мясную смесь по формам или тарелкам и залейте процеженным бульоном. Дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 6–8 часов до полного застывания. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили простую закуску «Три рубля». Рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все.

курица
холодец
простой рецепт
говядина
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.