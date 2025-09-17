Одна курица и одна голяшка: готовим нежирный холодец по простому рецепту! Нежный, ароматный и очень полезный холодец, который станет любимым блюдом всей семьи! Идеальная альтернатива традиционному варианту — менее жирный, но такой же насыщенный и вкусный. Отлично подходит для диетического питания и укрепления организма!

Ингредиенты

Курица (целая) — 1,2–1,5 кг

Часть телячьей ножки или голяшка — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Лавровый лист — 2–4 шт.

Перец чёрный горошком — 8–10 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Курицу и телячью ножку тщательно промойте под холодной водой. Курицу разделите на 4 крупные части. Сложите мясо в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она лишь покрывала содержимое. Поставьте на средний огонь. Как только на поверхности начнет образовываться пена, аккуратно снимите её шумовкой. После закипания убавьте огонь до минимума. Добавьте в бульон целую очищенную морковь и целую очищенную луковицу. Посолите по вкусу. Варите на очень медленном огне под крышкой 3–4 часа, не допуская сильного кипения — бульон должен томиться. За 30 минут до готовности добавьте перец горошком, за 10 минут — лавровый лист. Снимите кастрюлю с огня. Достаньте из бульона всё мясо и овощи. Бульон тщательно процедите через мелкое сито или марлю. Отделите мясо от костей и мелко нарежьте или порвите руками. Смешайте мясо с измельчённым чесноком и молотым перцем. Разложите мясную смесь по формам или тарелкам и залейте процеженным бульоном. Дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 6–8 часов до полного застывания. Приятного аппетита!

