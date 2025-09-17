Быстрый рецепт для похудения из лаваша: готовим ПП-ролл с копченой грудкой! Это сытный и низкокалорийный перекус, который готовится за 5 минут. Идеальное сочетание белка и свежих овощей в хрустящей тортилье.
Ингредиенты
- Тортилья — 1 шт.
- Копченая куриная грудка — 40 г
- Яйцо вареное — 1 шт.
- Помидор — 30 г
- Сыр легкий — 25 г
- Йогурт греческий — 20 г
- Соль, чеснок, зернистая горчица — по вкусу
Приготовление
- Грудку нарежьте, яйцо и сыр натрите на средней терке. Помидор нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты для соуса — йогурт, чеснок, горчица и соль. Равномерно распределите начинку на тортилье, полейте соусом и сверните в плотный рулет.
- Обжарьте на сухой сковороде или гриле до хрустящей корочки со всех сторон.
Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.