Быстрый рецепт для похудения из лаваша: готовим ПП-ролл с копченой грудкой! Это сытный и низкокалорийный перекус, который готовится за 5 минут. Идеальное сочетание белка и свежих овощей в хрустящей тортилье.

Ингредиенты

Тортилья — 1 шт.

Копченая куриная грудка — 40 г

Яйцо вареное — 1 шт.

Помидор — 30 г

Сыр легкий — 25 г

Йогурт греческий — 20 г

Соль, чеснок, зернистая горчица — по вкусу

Приготовление

Грудку нарежьте, яйцо и сыр натрите на средней терке. Помидор нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты для соуса — йогурт, чеснок, горчица и соль. Равномерно распределите начинку на тортилье, полейте соусом и сверните в плотный рулет. Обжарьте на сухой сковороде или гриле до хрустящей корочки со всех сторон.

