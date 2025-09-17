Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:00

Быстрый рецепт для похудения из лаваша: готовим ПП-ролл с копченой грудкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый рецепт для похудения из лаваша: готовим ПП-ролл с копченой грудкой! Это сытный и низкокалорийный перекус, который готовится за 5 минут. Идеальное сочетание белка и свежих овощей в хрустящей тортилье.

Ингредиенты

  • Тортилья — 1 шт.
  • Копченая куриная грудка — 40 г
  • Яйцо вареное — 1 шт.
  • Помидор — 30 г
  • Сыр легкий — 25 г
  • Йогурт греческий — 20 г
  • Соль, чеснок, зернистая горчица — по вкусу

Приготовление

  1. Грудку нарежьте, яйцо и сыр натрите на средней терке. Помидор нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты для соуса — йогурт, чеснок, горчица и соль. Равномерно распределите начинку на тортилье, полейте соусом и сверните в плотный рулет.
  2. Обжарьте на сухой сковороде или гриле до хрустящей корочки со всех сторон.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
шаурма
Роллы
простой рецепт
закуска
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.