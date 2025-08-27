Сырно-колбасные блинчики на скорую руку! Семья подсела на этот завтрак! Станут настоящим открытием для вас! Нежная текстура, насыщенный вкус и ароматная начинка делают их совершенно особенными. Идеальное сочетание простоты приготовления и потрясающего результата, который порадует всю семью.
Ингредиенты
- Яйцо — 5 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Колбаса или ветчина — 100 г
- Зелень сушеная — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Мука — 250 г
- Молоко — 500 мл
- Масло сливочное — для жарки
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены. Постепенно введите молоко комнатной температуры, продолжая взбивать. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте до однородности без комочков. Сыр и колбасу натрите на средней терке, смешайте с сушеной зеленью и аккуратно вмешайте в тесто.
- Дайте тесту постоять 10-15 минут для соединения вкусов. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выпекайте блинчики на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.
