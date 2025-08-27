День знаний — 2025
27 августа 2025 в 10:30

Сырно-колбасные блинчики на скорую руку! Семья подсела на этот завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырно-колбасные блинчики на скорую руку! Семья подсела на этот завтрак! Станут настоящим открытием для вас! Нежная текстура, насыщенный вкус и ароматная начинка делают их совершенно особенными. Идеальное сочетание простоты приготовления и потрясающего результата, который порадует всю семью.

Ингредиенты

  • Яйцо — 5 шт
  • Сыр твердый — 100 г
  • Колбаса или ветчина — 100 г
  • Зелень сушеная — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1/2 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Мука — 250 г
  • Молоко — 500 мл
  • Масло сливочное — для жарки

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены. Постепенно введите молоко комнатной температуры, продолжая взбивать. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте до однородности без комочков. Сыр и колбасу натрите на средней терке, смешайте с сушеной зеленью и аккуратно вмешайте в тесто.
  2. Дайте тесту постоять 10-15 минут для соединения вкусов. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выпекайте блинчики на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее мы готовили шоколадные блинчики с яблочной начинкой! Ароматный завтрак за 20 минут.

блины
ветчина
сыр
панкейки
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
