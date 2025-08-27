Сырно-колбасные блинчики на скорую руку! Семья подсела на этот завтрак

Сырно-колбасные блинчики на скорую руку! Семья подсела на этот завтрак! Станут настоящим открытием для вас! Нежная текстура, насыщенный вкус и ароматная начинка делают их совершенно особенными. Идеальное сочетание простоты приготовления и потрясающего результата, который порадует всю семью.

Ингредиенты

Яйцо — 5 шт

Сыр твердый — 100 г

Колбаса или ветчина — 100 г

Зелень сушеная — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Сахар — 1/2 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Мука — 250 г

Молоко — 500 мл

Масло сливочное — для жарки

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены. Постепенно введите молоко комнатной температуры, продолжая взбивать. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте до однородности без комочков. Сыр и колбасу натрите на средней терке, смешайте с сушеной зеленью и аккуратно вмешайте в тесто. Дайте тесту постоять 10-15 минут для соединения вкусов. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выпекайте блинчики на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

