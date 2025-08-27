Вкусный салат из 4 продуктов! Палочка-выручалочка и ничего не надо варить

Вкусный салат из 4 ингредиентов! Палочка-выручалочка и ничего не надо варить! Этот хрустящий и невероятно легкий салат станет вашим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное и полезное буквально за пару минут. Идеальное сочетание свежих овощей, нежной ветчины и сыра с йогуртовой заправкой поражает своей простотой и гармонией вкуса. Отличный вариант для перекуса или легкого ужина!

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 120 г

Огурец свежий — 100 г

Сыр легкий — 50 г

Ветчина из индейки — 1000 г

Йогурт натуральный — для заправки

Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками для мягкости. Огурец, сыр и ветчину из индейки натрите на крупной терке. Соедините все подготовленные ингредиенты в глубокой салатнице. Заправьте салат натуральным йогуртом с чесноком по вкусу и аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться 5-7 минут для насыщения вкусов. Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрустящую текстуру ингредиентов.

