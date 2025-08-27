День знаний — 2025
27 августа 2025 в 10:00

Вкусный салат из 4 продуктов! Палочка-выручалочка и ничего не надо варить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный салат из 4 ингредиентов! Палочка-выручалочка и ничего не надо варить! Этот хрустящий и невероятно легкий салат станет вашим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное и полезное буквально за пару минут. Идеальное сочетание свежих овощей, нежной ветчины и сыра с йогуртовой заправкой поражает своей простотой и гармонией вкуса. Отличный вариант для перекуса или легкого ужина!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 120 г
  • Огурец свежий — 100 г
  • Сыр легкий — 50 г
  • Ветчина из индейки — 1000 г
  • Йогурт натуральный — для заправки
  • Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками для мягкости. Огурец, сыр и ветчину из индейки натрите на крупной терке. Соедините все подготовленные ингредиенты в глубокой салатнице. Заправьте салат натуральным йогуртом с чесноком по вкусу и аккуратно перемешайте.
  2. Перед подачей дайте салату настояться 5-7 минут для насыщения вкусов. Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрустящую текстуру ингредиентов.

Ранее мы готовили салат с хрустящими баклажанами и ветчиной! Суперсоус из арахиса и сыра.

капуста
ветчина
сыр
салат
огурец
Ольга Шмырева
О. Шмырева
