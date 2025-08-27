День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 06:35

Проще запеканки! Кабачковый пирог «Гнездо» с фаршем: всего 3 ингредиента!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог-гнездо из кабачков с фаршем в духовке! Если вы ищете рецепт сытного и красивого блюда, которое накормит всю семью и украсит стол, этот пирог-«гнездо» станет идеальным решением! Он сочетает нежность кабачковой основы, сочность мясной начинки и аппетитную сырную корочку. Блюдо получается настолько эффектным, что его не стыдно подать гостям, но готовится оно просто.

Для основы натрите на крупной терке 500 г молодых кабачков, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 100 г муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите кабачковую массу, сформировав бортики и углубление в центре.

Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с 1 измельченной луковицей до готовности. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты и 50 мл воды, потушите 5 минут. Выложите начинку в центр «гнезда».

Сверху посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

Подавайте горячим со сметаной или свежими овощами. Этот пирог хорош как самостоятельное блюдо, так и с легким салатом. Нежный, сытный и ароматный — он станет хитом вашего кулинарного репертуара!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
кабачки
пироги
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Стало известно, сколько человек могли осуществить диверсии на «Севпотоках»
В Австрии усилили охрану гендиректора МАГАТЭ Гросси из-за угроз Ирана
ВСУ в «клещах» и мощный удар Су-25: успехи ВС РФ к утру 27 августа
У генерала Кузнецова нашли необычную недвижимость на полмиллиарда рублей
Росавиация сделала объявление по поводу одного из аэропортов
На Сахалине началась эвакуация из-за подтопления
Диетические оладьи из кабачков: готовим без муки для легкого ужина
Кондитер рассказал, как правильно выбрать шоколад для растапливания
Выяснилась роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мужчины смогли отправить в нокаут террориста в «Кркоусе»
Двум категориям россиян повысят пенсии в 2026 году
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.