Проще запеканки! Кабачковый пирог «Гнездо» с фаршем: всего 3 ингредиента!

Пирог-гнездо из кабачков с фаршем в духовке! Если вы ищете рецепт сытного и красивого блюда, которое накормит всю семью и украсит стол, этот пирог-«гнездо» станет идеальным решением! Он сочетает нежность кабачковой основы, сочность мясной начинки и аппетитную сырную корочку. Блюдо получается настолько эффектным, что его не стыдно подать гостям, но готовится оно просто.

Для основы натрите на крупной терке 500 г молодых кабачков, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 100 г муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите кабачковую массу, сформировав бортики и углубление в центре.

Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с 1 измельченной луковицей до готовности. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты и 50 мл воды, потушите 5 минут. Выложите начинку в центр «гнезда».

Сверху посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

Подавайте горячим со сметаной или свежими овощами. Этот пирог хорош как самостоятельное блюдо, так и с легким салатом. Нежный, сытный и ароматный — он станет хитом вашего кулинарного репертуара!

