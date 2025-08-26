Пирог с творожной начинкой обожает вся семья! А готовится он очень просто

Невероятно нежный и воздушный творожный пирог, который тает во рту! Идеальное сочетание мягкого теста и бархатной начинки понравится всем без исключения. Этот простой рецепт станет вашим любимым для семейных чаепитий!

Ингредиенты для теста

Яйца — 2 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 100 г

Кефир — 100 мл

Масло сливочное растопленное — 100 мл

Ванильный сахар — 5 г

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

Творог — 300 г Яйцо — 1 шт. Крахмал кукурузный — 1 ст. л. Сахар — 4 ст. л.

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром до легкой пены, затем влейте кефир и масло, тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, постепенно введите в жидкую смесь и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и разровняйте лопаткой. Для начинки смешайте творог с яйцом, сахаром и кукурузным крахмалом, взбейте блендером до полной однородности и воздушности. Аккуратно выложите творожную массу поверх теста и разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 170 °C духовке 30–35 минут до золотистого края. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.

