Пирог с творожной начинкой обожает вся семья! А готовится он очень просто

Невероятно нежный и воздушный творожный пирог, который тает во рту! Идеальное сочетание мягкого теста и бархатной начинки понравится всем без исключения. Этот простой рецепт станет вашим любимым для семейных чаепитий!
Ингредиенты для теста
- Яйца — 2 шт.
- Соль — щепотка
- Сахар — 100 г
- Кефир — 100 мл
- Масло сливочное растопленное — 100 мл
- Ванильный сахар — 5 г
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки
- Творог — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром до легкой пены, затем влейте кефир и масло, тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, постепенно введите в жидкую смесь и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и разровняйте лопаткой.
- Для начинки смешайте творог с яйцом, сахаром и кукурузным крахмалом, взбейте блендером до полной однородности и воздушности. Аккуратно выложите творожную массу поверх теста и разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 170 °C духовке 30–35 минут до золотистого края. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.
