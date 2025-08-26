День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:00

Пирог с творожной начинкой обожает вся семья! А готовится он очень просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Невероятно нежный и воздушный творожный пирог, который тает во рту! Идеальное сочетание мягкого теста и бархатной начинки понравится всем без исключения. Этот простой рецепт станет вашим любимым для семейных чаепитий!

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 100 г
  • Кефир — 100 мл
  • Масло сливочное растопленное — 100 мл
  • Ванильный сахар — 5 г
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

  1. Творог — 300 г
  2. Яйцо — 1 шт.
  3. Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
  4. Сахар — 4 ст. л.

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и сахаром до легкой пены, затем влейте кефир и масло, тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, постепенно введите в жидкую смесь и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и разровняйте лопаткой.
  2. Для начинки смешайте творог с яйцом, сахаром и кукурузным крахмалом, взбейте блендером до полной однородности и воздушности. Аккуратно выложите творожную массу поверх теста и разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 170 °C духовке 30–35 минут до золотистого края. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.

Ранее мы готовили американский яблочный пирог! Орехи, корица и невероятное рассыпчатое тесто.

творог
пироги
десерты
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский Ил-20M без включенных транспондеров переполошил ВВС Германии
Названа страна, где опасней всего делать селфи
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.