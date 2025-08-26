День знаний — 2025
26 августа 2025

Творожная запеканка со сгущенкой! Самая нежная и простая

Творожная запеканка со сгущенкой! Самая нежная и простая! Нежная, тающая во рту творожная запеканка, как из детства! Этот рецепт поражает своей простотой и идеальным вкусом. Подавайте её теплой, полив сладкой сгущенкой, — это настоящий праздник для всей семьи!

Ингредиенты

  • Творог — 1 кг
  • Сметана — 80 г
  • Яйца — 2 шт
  • Сахарный песок — 60 г
  • Манная крупа — 60 г
  • Масло сливочное — 80 г
  • Ванильный сахар — 10 г(по желанию)
  • Сгущенное молоко для подачи

Приготовление

  1. Творог перетрите через сино или измельчите блендером до однородной массы,добавьте сметану, яйца, сахарный песок, манную крупу, размягченное сливочное масло и ванильный сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения гладкой однородной массы. Переложите творожную массу в форму для запекания, смазанную маслом и посыпанную манной крупой или сухарями, и разровняйте поверхность.
  2. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке около 30 минут до появления золотистой корочки. Готовую запеканку дайте немного остыть, нарежьте порционными кусочками и перед подачей обильно полейте сгущенным молоком.

Ранее мы готовили творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак.

