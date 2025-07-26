Творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак

Творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак

Нежные творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак! Вкуснее надоевшей пиццы и быстрее сырников! Воздушные творожные лодочки с сочными томатами и расплавленным сыром.

Ингредиенты

Творог 5% — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Сыр лёгкий (рикотта, фета или моцарелла) — 50 г

Помидоры черри — 6–8 шт.

Специи — по вкусу (сушёный чеснок, орегано, чёрный перец)

Приготовление

Основа. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и муку. Перемешайте до однородности. Нарежьте сыр мелкими кубиками (или натрите), вмешайте 2/3 части в творожную массу. Формовка. На пергамент выложите массу ложкой, формируя лодочки. Сверху разместите половинки черри, оставшийся сыр и приправы. Выпечка. Запекайте 20–25 минут при 180°C до румяности.

Подавайте тёплыми с зеленью. Калорийность порции — всего ~200 ккал!

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