Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 12:30

Творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак! Вкуснее надоевшей пиццы и быстрее сырников! Воздушные творожные лодочки с сочными томатами и расплавленным сыром.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сыр лёгкий (рикотта, фета или моцарелла) — 50 г
  • Помидоры черри — 6–8 шт.
  • Специи — по вкусу (сушёный чеснок, орегано, чёрный перец)

Приготовление

  1. Основа. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и муку. Перемешайте до однородности. Нарежьте сыр мелкими кубиками (или натрите), вмешайте 2/3 части в творожную массу.
  2. Формовка. На пергамент выложите массу ложкой, формируя лодочки. Сверху разместите половинки черри, оставшийся сыр и приправы.
  3. Выпечка. Запекайте 20–25 минут при 180°C до румяности.

Подавайте тёплыми с зеленью. Калорийность порции — всего ~200 ккал!

Ранее мы готовили пирожки с рисом и яйцами на творожном тесте! Без дрожжей и мороки.

творог
сыр
хачапури
пицца
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Украины указал на подготовку атаки НАТО на Россию
Школьник скончался после купания в озере с «пожирателем мозга»
Раскрыто, кто мог выманить у пенсионерки 20 слитков золота и 63 млн рублей
Пенсионерка отдала мошенникам 20 слитков золота ради «ключей от домофона»
Российские военные 8 км несли раненого офицера ВСУ до точки эвакуации
Не уступил и лишился прав? Как пропускать машины с мигалками, изменения ПДД
Составлен список звезд Голливуда, которые поддерживают Россию на СВО
В Россию пришли заморозки в июле? Какая погода будет в Москве и Петербурге
Появились новые данные о состоянии экс-футболиста «Спартака»
Такса выбежала на корт поддержать российскую теннисистку
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченца за драку в ЛНР. Что известно?
Известный автор детективов умер в 81 год
Россияне массово жалуются на сбой у одного мобильного оператора
Десятки тысяч человек вышли на протест против Санду в Кишиневе
Камбоджийские военные вторглись на территорию Таиланда, но были отброшены
Катар пригрозил остановить поставки газа в Евросоюз
Затянутый черным дымом украинский город попал на видео
Пять человек погибли при нападении на судебное управление в Иране
Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках
Идеальный салат Цезарь: быстро и просто
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.