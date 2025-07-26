Нежные творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак! Вкуснее надоевшей пиццы и быстрее сырников! Воздушные творожные лодочки с сочными томатами и расплавленным сыром.
Ингредиенты
- Творог 5% — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 1 ст. л.
- Сыр лёгкий (рикотта, фета или моцарелла) — 50 г
- Помидоры черри — 6–8 шт.
- Специи — по вкусу (сушёный чеснок, орегано, чёрный перец)
Приготовление
- Основа. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и муку. Перемешайте до однородности. Нарежьте сыр мелкими кубиками (или натрите), вмешайте 2/3 части в творожную массу.
- Формовка. На пергамент выложите массу ложкой, формируя лодочки. Сверху разместите половинки черри, оставшийся сыр и приправы.
- Выпечка. Запекайте 20–25 минут при 180°C до румяности.
Подавайте тёплыми с зеленью. Калорийность порции — всего ~200 ккал!
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