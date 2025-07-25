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25 июля 2025 в 13:00

Пирожки с рисом и яйцами на творожном тесте! Без дрожжей и мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки с рисом и яйцами на творожном тесте! Без дрожжей и мороки. Идеальный вариант, когда хочется вкусной выпечки без долгого ожидания. Эти пирожки получаются мягкими, с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Ингредиенты для теста

  • Творог – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – 30 мл
  • Мука – 250 г (+ 30 г для подпыла)
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сахар – 1/2 ч.л.

Для начинки

  • Яйца варёные – 3 шт.
  • Рис – 100 г (сухой вес)
  • Зелёный лук – 1 пучок
  • Петрушка – 1 пучок
  • Сыр – 70 г (тёртый)

Приготовление

  1. Разотрите творог с яйцами, маслом, солью и сахаром. Постепенно введите муку, замесите мягкое тесто. Дайте отдохнуть 15 минут.
  2. Отварите рис, смешайте с рублеными яйцами, зеленью и сыром. Посолите по вкусу.
  3. Раскатайте тесто (толщина 3-4 мм), вырежьте кружки. Выложите начинку, защипните края. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистости.

Ранее мы готовили ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком! Дачный рецепт за 20 минут.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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