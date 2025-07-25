Пирожки с рисом и яйцами на творожном тесте! Без дрожжей и мороки. Идеальный вариант, когда хочется вкусной выпечки без долгого ожидания. Эти пирожки получаются мягкими, с хрустящей корочкой и сочной начинкой.
Ингредиенты для теста
- Творог – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Масло растительное – 30 мл
- Мука – 250 г (+ 30 г для подпыла)
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сахар – 1/2 ч.л.
Для начинки
- Яйца варёные – 3 шт.
- Рис – 100 г (сухой вес)
- Зелёный лук – 1 пучок
- Петрушка – 1 пучок
- Сыр – 70 г (тёртый)
Приготовление
- Разотрите творог с яйцами, маслом, солью и сахаром. Постепенно введите муку, замесите мягкое тесто. Дайте отдохнуть 15 минут.
- Отварите рис, смешайте с рублеными яйцами, зеленью и сыром. Посолите по вкусу.
- Раскатайте тесто (толщина 3-4 мм), вырежьте кружки. Выложите начинку, защипните края. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистости.
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