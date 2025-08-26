День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:48

Вы все еще покупаете круассаны? Эти вензели в 3 раза вкуснее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вензели с кремом и малиной — изысканный десерт, который впечатляет сочетанием хрустящего теста и нежного крема. В отличие от обычной выпечки, эти изделия сохраняют идеальную текстуру даже после остывания. Всего несколько простых шагов — и вы получаете десерт ресторанного уровня.

Для теста используют 500 г бездрожжевого слоеного теста, раскатывают и нарезают на полосы. Для крема смешивают 1 яйцо с 30 г сахара, 15 г кукурузного крахмала и ванильным экстрактом, затем тонкой струйкой вливают 175 мл кипящего молока. Смесь доводят до загустения на среднем огне, добавляют 30 г сливочного масла и охлаждают под пленкой. Полоски теста скручивают в форме улиток, смазывают желтком и выпекают при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Готовые вензели наполняют охлажденным кремом и украшают свежей малиной. Сочетание воздушного слоеного теста, бархатного крема и кисло-сладких ягод создает идеальный баланс вкусов.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
десерты
ягоды
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский Ил-20M без включенных транспондеров переполошил ВВС Германии
Названа страна, где опасней всего делать селфи
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.