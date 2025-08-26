Вы все еще покупаете круассаны? Эти вензели в 3 раза вкуснее!

Вензели с кремом и малиной — изысканный десерт, который впечатляет сочетанием хрустящего теста и нежного крема. В отличие от обычной выпечки, эти изделия сохраняют идеальную текстуру даже после остывания. Всего несколько простых шагов — и вы получаете десерт ресторанного уровня.

Для теста используют 500 г бездрожжевого слоеного теста, раскатывают и нарезают на полосы. Для крема смешивают 1 яйцо с 30 г сахара, 15 г кукурузного крахмала и ванильным экстрактом, затем тонкой струйкой вливают 175 мл кипящего молока. Смесь доводят до загустения на среднем огне, добавляют 30 г сливочного масла и охлаждают под пленкой. Полоски теста скручивают в форме улиток, смазывают желтком и выпекают при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Готовые вензели наполняют охлажденным кремом и украшают свежей малиной. Сочетание воздушного слоеного теста, бархатного крема и кисло-сладких ягод создает идеальный баланс вкусов.

