Оладьи из кабачков с сыром и чесноком! Вкусные — забираем из лета в осень

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком! Вкусные — забираем из лета в осень! Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи с сырно-чесночным ароматом покорят вас с первой пробы! Это идеальный способ использовать сезонные кабачки — питательно, вкусно и низкокалорийно. Подавайте их со сметанным соусом — это беспроигрышный вариант для завтрака или легкого ужина!

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 кг
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр твердый — 50 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Мука обычная— 4 ст. л.
  • Мука цельнозерновая — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — ½ ч. л.
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Зелень свежая (укроп/петрушка) — 3-4 веточки
  • Сметана — для подачи

Приготовление

  1. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите лишний сок. Добавьте муку, дайте массе постоять 5-7 минут для набухания. Вмешайте яйцо, тертый сыр, измельченный чеснок, мелко нарубленную зелень, цельнозерновую муку и разрыхлитель. Приправьте по вкусу.
  2. Тесто тщательно вымесите — оно должно быть достаточно густым, но влажным. Разогрейте антипригарную сковороду. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

