28 августа 2025 в 12:00

Самый вкусный летний рататуй! Нужны кабачки, баклажаны и ветчина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самый вкусный летний рататуй! Нужны кабачки, баклажаны и ветчина! Простота и элегантность в одном блюде! Нежные кружочки кабачка и баклажана с сочными помидорами, ароматной ветчиной и хрустящей сырной корочкой. Готовится за 20 минут — идеально для сытного ужина или праздничного гарнира.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт.
  • Баклажаны — 1 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Ветчина — 100 г
  • Сыр твердый — 70 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Свежая зелень — для подачи

Приготовление

  1. Кабачки, баклажаны и помидоры нарежьте кружочками одинаковой толщины (около 0,5 см). Ветчину нарежьте тонкими ломтиками. В форму для запекания, смазанную оливковым маслом, выкладывайте овощи по кругу, чередуя: кабачок → баклажан → помидор → ветчина.
  2. Посолите, поперчите, посыпьте прованскими травами и измельченным чесноком. Сбрызните оливковым маслом.
  3. Запекайте 15 минут при 180°C. Достаньте форму, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 5-7 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
