Самый вкусный летний рататуй! Нужны кабачки, баклажаны и ветчина! Простота и элегантность в одном блюде! Нежные кружочки кабачка и баклажана с сочными помидорами, ароматной ветчиной и хрустящей сырной корочкой. Готовится за 20 минут — идеально для сытного ужина или праздничного гарнира.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Баклажаны — 1 шт.

Помидоры — 3 шт.

Ветчина — 100 г

Сыр твердый — 70 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Прованские травы — 1 ч. л.

Свежая зелень — для подачи

Приготовление

Кабачки, баклажаны и помидоры нарежьте кружочками одинаковой толщины (около 0,5 см). Ветчину нарежьте тонкими ломтиками. В форму для запекания, смазанную оливковым маслом, выкладывайте овощи по кругу, чередуя: кабачок → баклажан → помидор → ветчина. Посолите, поперчите, посыпьте прованскими травами и измельченным чесноком. Сбрызните оливковым маслом. Запекайте 15 минут при 180°C. Достаньте форму, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 5-7 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

