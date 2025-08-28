Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора

В Бурятии 57-летний водитель трактора МТЗ едва не погиб, попав под колеса рабочего транспорта, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на ГАИ республики. Происшествие случилось в вечернее время в Кяхтинском районе.

По данным правоохранителей, мужчина поскользнулся при запуске двигателя трактора. ЧП произошло в восьми километрах от села Усть-Киран.

Травмированного мужчину экстренно госпитализировали. В результате у него диагностировали перелом бедра.

