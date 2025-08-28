День знаний — 2025
28 августа 2025 в 14:46

Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Бурятии 57-летний водитель трактора МТЗ едва не погиб, попав под колеса рабочего транспорта, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на ГАИ республики. Происшествие случилось в вечернее время в Кяхтинском районе.

По данным правоохранителей, мужчина поскользнулся при запуске двигателя трактора. ЧП произошло в восьми километрах от села Усть-Киран.

Травмированного мужчину экстренно госпитализировали. В результате у него диагностировали перелом бедра.

Ранее в Краснодаре водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака, который проехал ему прямо по голове. По словам очевидцев, жертва ехала на зеленый сигнал светофора и не успела увернуться от спецтранспорта, попав под колеса.

Бурятия
рабочие
тракторы
госпитализации
