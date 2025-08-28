День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:42

Создатель лабубу обогнал Алекперова в рейтинге богатейших людей планеты

Создатель лабубу Ван Нин вошел в топ-100 богатейших людей мира

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Создатель лабубу, 38-летний Ван Нин впервые вошел в топ-100 богатейших людей планеты, сообщает Bloomberg. Его состояние оценивается в $26,5 млрд (2,1 трлн рублей).

Всего за год состояние Нина выросло на $20 млрд (1,6 трлн рублей). В рейтинге он обошел основателя PayPal Питера Тиля и акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

Ранее СМИ выяснили, что китайская компания-производитель игрушек лабубу Pop Mart увеличила прибыль в первой половине 2025 года на 397%. Выручка выросла на 204%, до $1,93 млрд (более 155 трлн рублей). Ван Нин отметил, что показатели компании увеличиваются быстрее, чем ожидалось. Он добавил, что продажи игрушки за рубежом, возможно, в этом году окажутся больше, чем в Китае. При этом акции Pop Mart с начала 2025 года выросли на 213%.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов. Ребенок видит яркую игрушку, не понимая, что она может нести угрозу, и обижается на мать, которая отказывается удовлетворить просьбу, считает парламентарий.

миллиардеры
игрушки
рейтинги
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Батюшка-блогер раскрыл, почему мужчины начинают смотреть футбол и пить пиво
Удар по «Симферополю» стал боевым крещением для российского морского дрона
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.