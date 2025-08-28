Создатель лабубу обогнал Алекперова в рейтинге богатейших людей планеты

Создатель лабубу, 38-летний Ван Нин впервые вошел в топ-100 богатейших людей планеты, сообщает Bloomberg. Его состояние оценивается в $26,5 млрд (2,1 трлн рублей).

Всего за год состояние Нина выросло на $20 млрд (1,6 трлн рублей). В рейтинге он обошел основателя PayPal Питера Тиля и акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

Ранее СМИ выяснили, что китайская компания-производитель игрушек лабубу Pop Mart увеличила прибыль в первой половине 2025 года на 397%. Выручка выросла на 204%, до $1,93 млрд (более 155 трлн рублей). Ван Нин отметил, что показатели компании увеличиваются быстрее, чем ожидалось. Он добавил, что продажи игрушки за рубежом, возможно, в этом году окажутся больше, чем в Китае. При этом акции Pop Mart с начала 2025 года выросли на 213%.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов. Ребенок видит яркую игрушку, не понимая, что она может нести угрозу, и обижается на мать, которая отказывается удовлетворить просьбу, считает парламентарий.