Свекор модели Водяновой переедет в дом Леонардо да Винчи Миллиардер Бернар Арно хочет жить на вилле Леонардо да Винчи в Милане

Свекор Натальи Водяновой, французский миллиардер Бернар Арно собирается перебраться на виллу Леонардо да Винчи в Милане, передает Economy. По данным издания, реконструкция особняка завершилась недавно.

Арно стал владельцем исторической виллы еще в 2022 году. Ремонт здания в центре Милана обошелся ему в $1,3 млн (примерно 122 млн рублей). После окончания работ предприниматель решил переехать в особняк.

Дом Ателлани считается одним из немногих уцелевших памятников архитектуры эпохи Возрождения. Его построили в XV столетии. В 1498 года герцог Миланский Людовико иль Моро, впечатленный работой Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», подарил ее художнику. Позади здания есть виноградник, который был разрушен во время Второй мировой войны. Его восстановили в 2015 году.

