Вилла президента Украины Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми в Италии не выставлена на продажу, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванную работницу местного риелторского агентства. По ее словам, сейчас на вилле в Тоскане никто не живет.

Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет, — отметила собеседница агентства.

Риелтор не раскрыла, когда объект сняли с продажи. Также она не ответила на вопрос о доступности особняка для аренды. Сопоставимые с виллой Зеленского объекты местные агентства недвижимости в настоящее время продают за €3,5–4 млн (326–373 млн рублей).

Ранее европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации Зеленского. По словам журналистов, граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией. Авторы материала добавили, что украинцы возмещают весь гнев на сотрудниках ТЦК, которые неоднократно проявляли к призывникам жестокость. Нередко их действия заканчивались гибелью граждан. Журналисты также признали, что на Украине ежедневно мобилизуют людей с серьезными нарушениями прав человека.