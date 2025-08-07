Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:07

Раскрыта судьба виллы Зеленского в Тоскане

Виллу Зеленского в Тоскане сняли с продажи

Вид на Форте-дей-Марми Вид на Форте-дей-Марми Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вилла президента Украины Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми в Италии не выставлена на продажу, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванную работницу местного риелторского агентства. По ее словам, сейчас на вилле в Тоскане никто не живет.

Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет, — отметила собеседница агентства.

Риелтор не раскрыла, когда объект сняли с продажи. Также она не ответила на вопрос о доступности особняка для аренды. Сопоставимые с виллой Зеленского объекты местные агентства недвижимости в настоящее время продают за €3,5–4 млн (326–373 млн рублей).

Ранее европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации Зеленского. По словам журналистов, граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией. Авторы материала добавили, что украинцы возмещают весь гнев на сотрудниках ТЦК, которые неоднократно проявляли к призывникам жестокость. Нередко их действия заканчивались гибелью граждан. Журналисты также признали, что на Украине ежедневно мобилизуют людей с серьезными нарушениями прав человека.

Владимир Зеленский
Италия
виллы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.