28 августа 2025 в 16:19

Дима Билан заехал к родителям и удивил их новым имиджем

Билан опубликовал редкое фото с отцом

Певец Дима Билан приехал к родителям и удивил их новым образом, напомнив о временах своей молодости. Он опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с отцом, подчеркнув их сходство.

Билан рассказал, что, вернувшись в Москву, заехал к родителям и сбрил бороду. Он заметил, что родители давно не видели его таким, и в их взглядах промелькнула та же нежность, что и в юности.

Иногда жизнь складывает простые, но бесценные моменты. И порой так важно прикоснуться к своим корням, но не для того, чтобы утонуть в прошлом, а чтобы напитаться их силой и уверенно идти дальше, — написал артист.

Ранее Билан устроил конфликт с туристами в турецкой Каппадокии из-за желания встретить рассвет в одиночестве. По словам артиста, он хотел насладиться утром в красивом месте, но ему мешали другие люди, которых он в итоге выгнал.

До этого Билан принял решение об отмене своего выступления в сочинском концертном зале «Фестивальный» всего за день до него. Певец объяснил подобные действия состоянием здоровья, отметив, что ему было не просто решиться на это. Артист подчеркнул, что работал целый месяц, ввиду чего у него возникли проблемы с голосовыми связками.

