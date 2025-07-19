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19 июля 2025 в 20:48

«Влез в конфликт»: Билан устроил скандал в Турции

Билан заявил о скандале в Турции из-за желания встретить рассвет в одиночестве

Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский певец Дима Билан устроил конфликт с туристами в турецкой Каппадокии из-за желания встретить рассвет в одиночестве. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам артиста, он хотел насладиться утром в красивом месте, но ему мешали другие люди, которых он в итоге выгнал.

Сейчас выгнали людей из одного насиженного места. Стоят и стоят 30 минут на одном месте. <…> «Вы что, приватизировали это место? Дайте нам тоже рассвет встретить, в конце концов!» — говорю им я, на что они отвечают: «Такие правила». Какие правила? Земля общая! Короче, от недосыпа влез в легкий конфликт, — высказался артист.

Ранее Билан принял решение об отмене своего выступления в сочинском концертном зале «Фестивальный» всего за день до него. Певец объяснил подобные действия состоянием здоровья, отметив, что ему было не просто решиться на это. Артист подчеркнул, что работал целый месяц, ввиду чего у него возникли проблемы с голосовыми связками.

Кроме того, певица Диана Анкудинова заявила, что Билан оказывает поддержку коллегам по цеху, помогая им советами не уйти в себя. Она отметила, что ей удалось пережить период выгорания на сцене именно благодаря певцу.

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