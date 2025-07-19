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19 июля 2025 в 09:36

«Дима помогает не уйти в себя»: Анкудинова о Билане

Певица Анкудинова рассказала, как Дима Билан помог ей справиться с выгоранием

Певица Диана Анкудинова Певица Диана Анкудинова Фото: NEWS.ru

Певец Дима Билан поддерживает коллег дружескими и профессиональными советами, помогая не уйти в себя, рассказала в интервью NEWS.ru победительница проекта «Ты супер!» на НТВ, певица Диана Анкудинова. Она призналась, что пережила период выгорания на сцене и именно Билан, с которым она подружилась во время участия в телевизионном проекте «Маска», помог ей «не потерять себя».

Выходишь на сцену, поешь, тебя любят, ходят на концерты, а потом выгораешь. У меня это произошло в какой-то момент. Я достаточно долго выбиралась из такого состояния, пока, наконец, не удалось обрести новую себя. Дима очень поддержал как наставник, помогает не уйти в себя, не разочароваться в том, что делаешь, — отметила исполнительница.

Она добавила, что заметила много общего между собой и старшим коллегой, несмотря на разницу в возрасте. В первую очередь это раннее взросление, а также стремление идти вперед к поставленным целям, не поступаясь при этом своими принципами.

Мы оба в достаточно раннем возрасте стали известными, победив в конкурсах, понимаем, что нужно идти вперед и при этом не потерять себя. Он (Дима Билан - NEWS.ru) невероятно работоспособный, чуткий, с внутренним стержнем. При этом кайфует от работы, его любит зритель. Для меня он пример того, как можно жить в гармонии с собой и обществом, — заключила Анкудинова.

Сейчас исполнительница, по ее словам, заканчивает дебютный альбом, который скоро представит аудитории. Она также записала дуэт с Биланом, песня называется «В области сердца»

Ранее стало известно, что Билан вынужден был отменить собственный концерт в Сочи. Артист сообщил, что принял такое решение из-за состояния здоровья.

До этого психолог Марианна Абравитова прокомментировала интимное видео, на котором Ольга Бузова и Филипп Киркоров обмениваются поцелуями на концерте Димы Билана. По ее словам, выходка артистов является исключительно пиар-ходом.

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