Вы полюбите тушеную капусту! Невероятный рецепт на сливочном масле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы полюбите тушеную капусту! Невероятный рецепт на сливочном масле! Этот способ тушения капусты раскрывает её настоящий вкус, делая блюдо невероятно ароматным и насыщенным! Нежная текстура, идеальный баланс специй и лёгкая сладость томлёных овощей покорят даже тех, кто обычно равнодушен к капусте. Простое блюдо, которое становится настоящим кулинарным открытием.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1.5 кг
  • Лук репчатый — 250 г
  • Морковь — 300 г
  • Паста томатная — 50 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Соль, перец черный молотый, паприка сладкая — по вкусу
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Вода кипящая — 100 мл

Приготовление

  1. Лавровые листья залейте кипятком и оставьте настаиваться. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде или сотейнике растопите сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и обжаривайте до мягкости. Введите томатную пасту, паприку, сахар и половину соли, обжаривайте 2-3 минуты.
  2. Порциями добавляйте капусту, перемешивая с зажаркой. Влейте лавровый настой без листьев, накройте крышкой и тушите на умеренном огне 30 минут, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавьте оставшуюся соль и перец по вкусу. Готовую капусту оставьте под крышкой на 10 минут для насыщения ароматами.

Ранее мы готовили капустные котлеты с кабачком и сыром! Некалорийный ужин или перекус.

