Вы полюбите тушеную капусту! Невероятный рецепт на сливочном масле! Этот способ тушения капусты раскрывает её настоящий вкус, делая блюдо невероятно ароматным и насыщенным! Нежная текстура, идеальный баланс специй и лёгкая сладость томлёных овощей покорят даже тех, кто обычно равнодушен к капусте. Простое блюдо, которое становится настоящим кулинарным открытием.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1.5 кг

Лук репчатый — 250 г

Морковь — 300 г

Паста томатная — 50 г

Масло сливочное — 100 г

Соль, перец черный молотый, паприка сладкая — по вкусу

Сахар — 1 ч. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Вода кипящая — 100 мл

Приготовление

Лавровые листья залейте кипятком и оставьте настаиваться. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде или сотейнике растопите сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и обжаривайте до мягкости. Введите томатную пасту, паприку, сахар и половину соли, обжаривайте 2-3 минуты. Порциями добавляйте капусту, перемешивая с зажаркой. Влейте лавровый настой без листьев, накройте крышкой и тушите на умеренном огне 30 минут, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавьте оставшуюся соль и перец по вкусу. Готовую капусту оставьте под крышкой на 10 минут для насыщения ароматами.

