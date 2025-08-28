Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста

Спасатели эвакуируют тело альпиниста Александра Расторгуева, погибшего под камнепадом во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, в эту пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом двух других участников группы уже забрали на вертолете.

В настоящее время с привлечением коммерческого вертолета фирмы «Хелиэкшн» спасателями МЧС России осуществляется транспортировка двух участников группы. 29 августа будет осуществлена эвакуация тела погибшего альпиниста, — говорится в заявлении.

В этот четверг, 28 августа, появилась информация, что группа российских альпинистов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. В результате погиб мастер спорта, экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Еще одна участница восхождения Екатерина Федорова получила травмы.

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что если альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы, еще жива, это будет настоящее чудо. Она находится на вершине уже больше двух недель. Однако Киселев убежден, что Наговицына, скорее всего, уже погибла.