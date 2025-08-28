Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой

Фото россиянки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии 12 августа, появилось в Сети. На снимке, опубликованном РЕН ТВ, женщина запечатлена уже с травмой. Пострадавшую конечность альпинистке зафиксировали палкой от палатки. Справа от Наговицыной — итальянец Лука Синигалья, который погиб, пытаясь помочь ей спуститься с вершины.

На второй фотографии запечатлены немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и российский альпинист Роман Мокринский, который оказал Наговицыной первую помощь. Именно вместе с ними и Лукой россиянка совершала роковое восхождение на пик Победы.

Наговицына находится на высоте семь тысяч метров уже 16 дней. 23 августа было объявлено о завершении операции по спасению альпинистки. 27 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места, где стоит палатка, но признаков жизни на месте нахождения россиянки обнаружить не удалось.

Ранее сообщалось, что сразу три гида запретили Наговицыной подъем в горы. Как отметил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, такое решение было обусловлено низким уровнем ее подготовки. Несмотря на это, женщина все же собрала команду, которая оказалась неслаженной, уточнил он.

До этого спасатель Денис Киселев выразил мнение, что если Наговицына еще жива, то это настоящее чудо. При этом сам эксперт убежден, что альпинистка, скорее всего, уже погибла. По его словам, добраться до россиянки нельзя ни пешком, ни на вертолете.