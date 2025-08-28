День знаний — 2025
28 августа 2025 в 13:30

Сажаем чеснок в зиму правильно! Проверенные хитрости для суперского урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сажаем чеснок в зиму правильно! Проверенные хитрости для суперского урожая! Эти проверенные правила помогут вам избежать распространенных ошибок и получить впечатляющий результат. От выбора сроков до весеннего ухода — каждый шаг важен для успешной зимовки и активного роста.

Нам понадобится: чеснок озимый (зубки) — отборные, органические удобрения (компост, перегной) — 5 кг/м², зола древесная — 1 стакан/м², мульча (торф, солома, перегной) — слой 3–5 см, удобрения азотные (мочевина) — весенняя подкормка, удобрения калийно-фосфорные — для летних подкормок.

Выберите оптимальное время посадки — за 4–5 недель до устойчивых заморозков, чтобы зубки укоренились, но не проросли. Подготовьте солнечную грядку с хорошо дренированной почвой, где предшественниками были бобовые, капуста или тыквенные. За месяц до посадки внесите органические удобрения и золу, перекопайте на штык лопаты и обильно полейте. Разметьте ряды с ориентацией север — юг на расстоянии 18–20 см друг от друга.

Крупные зубчики высаживайте на глубину 5–8 см с промежутком 8–10 см между ними. После посадки замульчируйте грядку слоем торфа или перегноя толщиной 3–5 см для защиты от вымерзания. Весной после схода снега проведите первую подкормку азотными удобрениями для стимуляции роста. В течение сезона выполните еще две подкормки калийно-фосфорными составами для формирования крупных головок. Для увеличения размера луковиц частично удаляйте цветочные стрелки в начале лета. Соблюдая эти правила, вы получите прекрасный урожай озимого чеснока с насыщенным вкусом и ароматом.

Ранее мы рассказывали о многолетнике с самыми красивыми цветами. Сеем в зиму, в апреле уже цветет!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
