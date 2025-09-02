Кипрский журналист Алекс Христофору выразил поддержку позиции канцлера Австрии Кристиана Штокера, который заявил, что вступление страны в НАТО не рассматривается. Он опубликовал в соцсети X заявление Штокера.

Очень просто, никакого НАТО. Все хорошо, — написал журналист из страны ЕС.

Ранее Штокер заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он ответил на слова зампредса Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об ответных мерах в случае присоединения к Альянсу. Вместе с этим Штокер считает, что Австрия находится в опасности. По его словам, демократия государства «подвергается атаке».

Медведев заявлял, что Россия примет ответные меры в случае вступления Австрии в НАТО. По его словам, Москва уже приняла определенные шаги в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс и для Австрии «никто исключений делать не будет».

До этого зампредседателя Совбеза РФ выразил мнение, что идет ползучая «натовизация» и милитаризация Австрии, поскольку она активно вовлекается в военные проекты НАТО и Евросоюза. Медведев считает, что страна уже стала важным транзитным узлом для Альянса и ведет дискуссию о пересмотре нейтрального статуса.