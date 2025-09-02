Из кухни прямо в Азию: готовим теплый мясной салат терияки — круче оливье

Теплый мясной салат с курицей терияки — это идеальное блюдо для тех, кто ценит баланс вкусов и текстур. Сочетание нежного куриного филе в пикантно-сладком соусе, хрустящих свежих овощей и мягких листьев салата создает гармоничную композицию. Этот салат может служить как легким ужином, так и сытным обедом, даря ощущение сытости без тяжести.

400 г куриного филе нарезают ломтиками, обжаривают на 40 мл оливкового масла с 3 зубчиками чеснока до золотистого цвета. Добавляют 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. кетчупа и 1 ст. л. меда, тушат 5–7 минут до загустения соуса. На тарелку выкладывают 150 г листьев салата, 1 нарезанный сладкий перец, 1 огурец или авокадо и половину красной луковицы кольцами. Сверху распределяют теплую курицу с соусом.

Блюдо получается с контрастом температур и текстур: теплое мясо с гладким соусом и прохладные хрустящие овощи. Соус терияки придает курице насыщенный вкус с балансом сладости и солености, который идеально дополняет свежесть овощей. Подавать салат лучше сразу после приготовления, чтобы сохранить температурный контраст. Это блюдо можно разнообразить, добавляя кунжут, ростки сои или другие овощи по сезону.

