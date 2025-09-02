Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 10:43

Из кухни прямо в Азию: готовим теплый мясной салат терияки — круче оливье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теплый мясной салат с курицей терияки — это идеальное блюдо для тех, кто ценит баланс вкусов и текстур. Сочетание нежного куриного филе в пикантно-сладком соусе, хрустящих свежих овощей и мягких листьев салата создает гармоничную композицию. Этот салат может служить как легким ужином, так и сытным обедом, даря ощущение сытости без тяжести.

400 г куриного филе нарезают ломтиками, обжаривают на 40 мл оливкового масла с 3 зубчиками чеснока до золотистого цвета. Добавляют 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. кетчупа и 1 ст. л. меда, тушат 5–7 минут до загустения соуса. На тарелку выкладывают 150 г листьев салата, 1 нарезанный сладкий перец, 1 огурец или авокадо и половину красной луковицы кольцами. Сверху распределяют теплую курицу с соусом.

Блюдо получается с контрастом температур и текстур: теплое мясо с гладким соусом и прохладные хрустящие овощи. Соус терияки придает курице насыщенный вкус с балансом сладости и солености, который идеально дополняет свежесть овощей. Подавать салат лучше сразу после приготовления, чтобы сохранить температурный контраст. Это блюдо можно разнообразить, добавляя кунжут, ростки сои или другие овощи по сезону.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
