Теперь пеку шарлотку только на сметане! Нежный пирог с яблочными лепестками

Эта шарлотка — рецепт из детства, который никогда не подводит! Нежный сметанный бисквит с легкой кислинкой идеально сочетается с сочными яблоками, создавая идеальный баланс вкуса. А главное — готовится из самых простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яблока, 4 яйца, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки, 1 стакан сметаны, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка ванилина. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.

Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте сметану и ванилин, аккуратно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Тесто должно получиться как густая сметана. Залейте яблоки тестом и разровняйте лопаткой.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте пирогу полностью остыть в форме — это сохранит его нежную текстуру. Подавайте с шариком ванильного мороженого или просто посыпьте сахарной пудрой. Эта шарлотка хороша тем, что на следующий день становится еще вкуснее.

