Салат «Трио»: 3 ингредиента, 5 минут — идеальный результат

Иногда так хочется приготовить что-то вкусное, но совсем нет времени. На такой случай у каждой хозяйки должен быть рецепт-выручалочка. Этот салат именно такой. Он готовится всего из трех ингредиентов, а вкус получается невероятно насыщенным.

Для этого салата вам понадобится одна банка консервированной кукурузы, 200 граммов крабовых палочек и 3 вареных яйца. В качестве заправки будем использовать классический майонез. Первым делом нужно сварить яйца вкрутую (где-то 10 минут). Следом мелко нарубите крабовые палочки и яйца. Из банки с кукурузой вылейте всю жидкость.

Теперь остается только соединить все ингредиенты. В отдельной емкости соедините нарезанные яйца, крабовые палочки и кукурузу. Заправьте все майонезом. Посолите и поперчите, добавьте любимые приправы. Как следует перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась. Подавать такой салат можно сразу, но если дать ему настояться в холодильнике хотя бы 15–20 минут, он станет еще вкуснее.

Совет: для более легкого варианта заправки используйте не майонез, а натуральный йогурт или сметану.

