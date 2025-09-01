Греция не предоставит военные гарантии безопасности Украине, заявил газете Real News глава МИД страны Йоргос Герапетритис. При этом, по его словам, республика продолжит направлять Киеву гуманитарную помощь.

Мы <…> не намерены участвовать в военном плане в обеспечении гарантий безопасности, — сказал Герапетритис.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого необходимых ресурсов. Экс-министр также затронула тему обучения военных. По ее словам, украинские офицеры делились опытом, рассказывая, что в процессе подготовки они сами обучали своих немецких или британских коллег, а не наоборот.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта. Она добавила, что данные меры предусмотрены в рамках предоставления Украине постконфликтных гарантий безопасности при поддержке США.