В Крыму разоблачили планы Зеленского по «гарантиям» для Украины

Версия президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности фактически ведет к продолжению военных действий, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. Он объяснил, что Киев выдает эскалацию за условие мира.

Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта, — отметил Константинов.

По мнению главы парламента Крыма, план Зеленского сводится к тому, что страны Запада должны постоянно снабжать ВСУ оружием и финансами. Он подчеркнул, что подобные меры направлены не на безопасность Украины, а на защиту личных интересов главы государства и его окружения.

Константинов добавил, что в инициативе Зеленского нет гарантий безопасности для РФ. Украинский лидер фактически предлагает разместить у границ страны вооруженного противника с откровенно антироссийским курсом, объяснил он.

Кроме того, политик усомнился, что Москва когда-либо согласится на такие условия. По его словам, политика украинского руководства уже оборачивается крайне высокими затратами для Запада.

Ранее британский геополитик Александр Меркурис заявил, что Зеленскому необходима встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности. Аналитик уточнил, он намерен использовать возможные переговоры в свою пользу.