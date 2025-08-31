День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 08:59

В Крыму разоблачили планы Зеленского по «гарантиям» для Украины

Константинов: гарантии Зеленского по миру на Украине ведут к эскалации

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Версия президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности фактически ведет к продолжению военных действий, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. Он объяснил, что Киев выдает эскалацию за условие мира.

Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта, — отметил Константинов.

По мнению главы парламента Крыма, план Зеленского сводится к тому, что страны Запада должны постоянно снабжать ВСУ оружием и финансами. Он подчеркнул, что подобные меры направлены не на безопасность Украины, а на защиту личных интересов главы государства и его окружения.

Константинов добавил, что в инициативе Зеленского нет гарантий безопасности для РФ. Украинский лидер фактически предлагает разместить у границ страны вооруженного противника с откровенно антироссийским курсом, объяснил он.

Кроме того, политик усомнился, что Москва когда-либо согласится на такие условия. По его словам, политика украинского руководства уже оборачивается крайне высокими затратами для Запада.

Ранее британский геополитик Александр Меркурис заявил, что Зеленскому необходима встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности. Аналитик уточнил, он намерен использовать возможные переговоры в свою пользу.

Владимир Зеленский
Украина
Запад
гарантии безопасности
Владимир Константинов
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обматеривший американца теннисист Рублев назвал штраф за это несправедливым
«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.