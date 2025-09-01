День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:54

Две россиянки пытались обогатиться за счет кражи лотерейных билетов

Две жительницы Томска украли лотерейные билеты на 1 млн рублей и попались

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Томске две работницы торгового киоска стали фигурантами уголовного дела о краже лотерейных билетов на сумму около 1 млн рублей, передает Lenta.ru со ссылкой на МВД России. Они надеялись на крупный выигрыш, чтобы затем компенсировать стоимость украденных билетов.

С марта по июль девушки 2006 и 2007 годов рождения принимали участие в розыгрышах, используя краденные лотерейные билеты. Тем не менее их стратегия потерпела крах. За полгода им удалось лишь немного заработать, и эти средства они потратили на личные расходы.

В отношении двух подруг-соучастниц возбуждены уголовные дела. Девушки частично возместили ущерб и сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в центре Москвы у мужчины похитили криптовалюту на сумму более 21,4 млн рублей, Пострадавший обратился в полицию после инцидента в обменном пункте. Подозреваемого в краже удалось задержать в столичном аэропорту.

До этого в Новосибирске у мальчика украли борсетку с 1,7 млн рублей. Отец передал сыну сумку с деньгами перед уходом по делам. Преступник напал на ребенка, когда родитель ушел и попытался скрыться на автомобиле, но машина застряла в луже, после чего он бросил ее и сбежал.

кражи
Томск
лотереи
уголовные дела
