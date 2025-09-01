Две россиянки пытались обогатиться за счет кражи лотерейных билетов Две жительницы Томска украли лотерейные билеты на 1 млн рублей и попались

В Томске две работницы торгового киоска стали фигурантами уголовного дела о краже лотерейных билетов на сумму около 1 млн рублей, передает Lenta.ru со ссылкой на МВД России. Они надеялись на крупный выигрыш, чтобы затем компенсировать стоимость украденных билетов.

С марта по июль девушки 2006 и 2007 годов рождения принимали участие в розыгрышах, используя краденные лотерейные билеты. Тем не менее их стратегия потерпела крах. За полгода им удалось лишь немного заработать, и эти средства они потратили на личные расходы.

В отношении двух подруг-соучастниц возбуждены уголовные дела. Девушки частично возместили ущерб и сейчас находятся под подпиской о невыезде.

