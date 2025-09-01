День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:04

В Росатоме сообщили о личном внимании Путина и Эрдогана к одному проекту

Росатом: Путин и Эрдоган лично следят за строительством АЭС «Аккую»

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган взяли под личный контроль строительство АЭС «Аккую», сообщил ТАСС гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Поэтому работа нед проектом не останавливается ни на минуту, подчеркнул он.

Благодаря, прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов, <…> проект [строительства АЭС «Аккую»] движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны, — подчеркнул Лихачев.

Также Москва ведет работу над подписанием новых соглашений с Анкарой и Нью-Дели по созданию АЭС. По словам главы Росатома, госкорпорация заинтересована в сотрудничестве в области строительства малых плавучих атомных электростанций, а также в инвестициях в ряд северных проектов.

Ранее Эрдоган сообщил Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую». По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.

Росатом
Владимир Путин
Реджеп Эрдоган
Индия
